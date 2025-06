Kovac stellt BVB-Profis freien Tag in Aussicht

Niko Kovac lachte kurz auf. "Zwei freie Tage?", erwiderte der Trainer von Borussia Dortmund auf die Frage, ob er seinen Spielern fürs Weiterkommen bei der Klub-WM eine Belohnung in Aussicht stellen werde. "Ich kenne euch doch, wenn ich jetzt zwei freie Tage gebe und es danach schiefgeht, heißt es wieder, wieso ich zwei Tage freigegeben habe", sagte Kovac schmunzelnd.

Einen oder anderthalb freie Tage werde es geben, versprach der Trainer, doch zunächst muss am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) die Aufgabe gegen Ulsan HD aus Südkorea gelöst werden. "Wir wissen alle, dass die Asiaten und die Südkoreaner ein sehr stolzes Volk sind. Sie werden die bestmögliche Leistung zeigen wollen, um mit einem Punkt oder mehr nach Hause zu kommen."

Gewinnt der BVB die Gruppe F, spielt er sein Achtelfinale am 1. Juli in Atlanta. Der zusätzliche freie Tage im Vergleich zum Weiterkommen als Gruppenzweiter (Achtelfinale am 30. Juni in Charlotte) wäre angesichts der hohen Temperaturen und der Reisestrapazen sehr wertvoll. "Es gewinnt nicht unbedingt die beste Mannschaft, sondern die Mannschaft, die sich mit diesen Bedingungen am besten zurechtfindet", sagte Kovac.

Im Teamcamp in Florida gönnt der Trainer seinen Spielern immer wieder Auszeiten. "Wir übertreiben es auch nicht mit den Meetings, wir halten es kompakt, sodass jeder genug Freizeit hat", verriet Kovac. Seine Spieler vertreiben sich die Zeit mit Kartenspielen, vor allem Uno sei angesagt.