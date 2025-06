Kramer geht von langfristigem Erfolg der Klub-WM aus

Noch wird die Klub-WM im Fußball skeptisch gesehen, doch Christoph Kramer glaubt an einen langfristigen Erfolg des Wettbewerbs. "In zehn Jahren wird die Klub-WM normal sein und alle werden sich denken: Boah geil, wieder Klub-WM. Wie cool ist das denn!", sagte der 34-Jährige dem Portal watson. Das diesjährige Turnier beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den USA.

Kramer kritisiert allerdings die enorme Belastung, die durch das Turnier für die Spieler entsteht: "Für die 100 bis 200 besten Spieler der Welt, die in diesen absoluten Top-Vereinen und Nationen spielen, ist das eine Last, die nicht zu unterschätzen ist."

Deshalb glaubt der Weltmeister von 2014, dass es künftig in den Vereinen einen "Schattenkader von nochmal elf Spielern, die das gleiche Pensum fahren können", geben müsse. Nur so ließe sich das Verletzungsrisiko verringern. "Die Kader werden im Fußball größer werden müssen – auch qualitativ", so Kramer.