Magen-Darm: Mbappé nur kurz im Krankenhaus

Kylian Mbappé hat am Rande der Klub-WM in den USA einen kurzen Krankenhausaufenthalt gehabt. Der Star-Angreifer von Real Madrid wurde am Donnerstag nach Angaben der Königlichen wegen einer "akuten Magen-Darm-Grippe" für Tests und Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht, der 26-Jährige konnte dieses aber nach wenigen Stunden wieder verlassen.

Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft werde "seine spezielle medizinische Behandlung fortsetzen und das Training mit der Gruppe schrittweise wieder aufnehmen", teilte Real mit.

Mbappé hatte wegen der Erkrankung bereits das Auftaktspiel des spanischen Rekordmeisters beim Weltturnier am Mittwochabend gegen Al-Hilal (1:1) verpasst. Weitere Gruppengegner von Real sind der mexikanische Vertreter CF Pachuca am Sonntag (21.00 Uhr) und RB Salzburg am 27. Juni (3.00 Uhr/MESZ, jeweils DAZN).

Real muss bereits auf zahlreiche Akteure verzichten. Gegen Al-Hilal fehlten dem neuen Trainer Xabi Alonso in seinem ersten Spiel neben Mbappé auch prominente Spieler wie DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger, der frühere Münchner David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Éder Militão, Endrick oder Ferland Mendy.