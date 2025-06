Medien: Bayern bekommt Tah schon für die Klub-WM

Bayern München kann laut Medienberichten schon bei der anstehenden Klub-WM auf Nationalspieler Jonathan Tah setzen. Der deutsche Rekordmeister hat demnach eine Einigung mit Bayer Leverkusen erzielt, die einen Einsatz des Neuzugangs bereits im Juni ermöglicht.

Das melden der italienische Transferexperte Fabrizio Romano und Sky übereinstimmend, laut Sky zahlen die Bayern eine Ablöse von 800.000 Euro für den Verteidiger. Je nach Abschneiden des Klubs bei der WM könne die Summe noch auf über eine Million Euro ansteigen.

Der Wechsel Tahs zu den Bayern in diesem Sommer ist bereits seit der vergangenen Woche fix und hätte eigentlich keine Ablöse erfordert. Da der Vertrag des Verteidigers in Leverkusen aber erst nach dem 30. Juni ausläuft, muss für die Klub-WM nachverhandelt werden. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel bereits am 15. Juni.

Möglich ist eine frühzeitige Verpflichtung nur durch ein eigens für die Klub-WM eingeführtes Transferfenster des Weltverbands FIFA. Dieses wollen die Bayern auch mit Blick auf Tom Bischof nutzen. Der Mittelfeldspieler kommt im Sommer von der TSG Hoffenheim, auch die Kraichgauer fordern wohl eine Ablöse für die frühzeitige Freigabe.