Müller-Abschied ohne "Wehmut": "Bin komplett entspannt"

Thomas Müller blickt seinem immer näher rückenden Abschied vom FC Bayern entspannt entgegen. "Es kommt recht wenig Melancholie auf", sagte der Rekordspieler des Fußball-Rekordmeisters vor dem Start der Klub-WM in den USA, bei der er seine letzten Spiele für die Münchner bestreiten wird: "Ich freue mich, dass ich hier bin. Es ist für mich das Schönste, das es gibt, auf dem Fußballplatz zu stehen."

Dass die noch nicht vorhandene "Wehmut" aber noch aufkommen wird, hält Müller dennoch für möglich. "Komisch wird's dann, wenn mein Schlüssel beim FC Bayern nicht mehr funktioniert", scherzte der 35-Jährige am Mittwoch in Orlando: "Das ist der Moment, vor dem ich mich fürchte: Wenn ich nicht mehr in die Kantine komme."

Bis dahin gelte jedoch sein voller Fokus der Klub-WM, die für die Münchner am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) mit der Partie gegen Auckland City in Cincinnati startet. Wie es danach weiter geht, ließ Müller einmal mehr offen. "Ich bin da komplett entspannt", sagte er: "Selbst wenn sich da während des Turniers was tun sollte, werde ich mich davon nicht ablenken lassen."

Vor allem über einen Wechsel Müllers in die USA wurde zuletzt häufig spekuliert. Für ihn sei die Klub-WM "auch eine Möglichkeit, ein bisschen hier reinzuschnuppern", sagte Müller: "Wenn wir weit kommen, kommen wir ja in unterschiedlichste Regionen der USA." Die angespannte politische Lage in dem Land nehme er dabei "natürlich" wahr, "aber ich kann das gut trennen."