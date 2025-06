Müller nach LA?: Mehr als "schönes Wetter und Show"

Nach dem FC Cincinnati wirbt nun ein weiterer Klub aus der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS öffentlich um Bayern-Ikone Thomas Müller. "Thomas passt mit seinem Typ, seiner Erfahrung, seiner Klasse perfekt zu uns, aber auch mit seiner Mentalität", sagte der ehemalige Bundesligaspieler und jetzige Trainer des Los Angeles FC, Steven Cherundolo, im Bild-Interview: "Wer denkt, in LA geht es nur ums Wetter und Show, der irrt sich gewaltig. Wir wollen Titel gewinnen. Und Müller weiß, wie das geht."

Eine Idee, wo er den 35-Jährigen einsetzen würde, hat der frühere Verteidiger und Kapitän von Hannover 96 (1999 bis 2014) schon: "Thomas versteht das Spiel wie kaum ein Zweiter. Diese Position hinter der Spitze liegt ihm – und würde auch bei uns funktionieren, und er würde uns sehr weiterhelfen. Aber darüber reden wir, wenn es so weit sein sollte."

Das Transferfenster in den USA öffnet am 25. Juli. "Spieler, die bei der Klub-WM aktiv sind, bekommen bei uns danach ihre Pause. Wir haben Erfahrung damit, neue Spieler gut in die Mannschaft zu integrieren – das wäre kein Problem", sagte Cherundolo, dessen Team mit einer 0:2-Niederlage gegen den FC Chelsea in die Klub-WM gestartet ist.

Der LAFC ist offizieller Partnerklub des deutschen Rekordmeisters. Der FC Bayern erhofft sich durch die Kooperation ein besseres Talentscouting in Übersee. In der MLS stehen die Kalifornier derzeit auf Platz fünf, holten 2022 mit Altstar Gareth Bale die Meisterschaft. Beim LAFC würde Müller auf die französischen Routiniers Hugo Lloris (ehemals Tottenham Hotspur) und Olivier Giroud (ehemals Arsenal) und den ehemaligen Bayern-Jugendspieler Timothy Tillman treffen.