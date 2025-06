Klub-WM: Palmeiras und Al Ahly unterbrochen! Unwetterwarnung sorgt für Verwirrung in New Jersey

Kuriosum bei der Klub-WM: Aufgrund einer Unwetterwarnung wird das Spiel zwischen Palmeiras und Al Ahly unterbrochen. Allerdings ist von einem Unwetter in New Jersey nichts zu sehen.

Spielunterbrechung bei der Klub-WM (live in SAT.1 und Joyn) in New Jersey: Beim Stand von 2:0 (Klub-WM hier im Liveticker) nach 63 Minuten zwischen SE Palmeiras und Al Ahly FC hat es aufgrund einer Unwetterwarnung im New Yorker Raum eine Spielunterbrechung gegeben. Spieler und Besucher in East Rutherford haben zudem das Spielfeld und den Sitzbereich räumen müssen. Wann das Spiel fortgesetzt wird, blieb zunächst laut FIFA offen.

Die Besucher wurden gebeten, die Innenräume des Stadions aufzusuchen. Die Spieler sollen sich in die Stadionkatakomben zurückziehen, hieß es per Schiedsrichterdurchsage und Anzeigetafel.

Nach rund 50 Minuten Unterbrechung konnte das Spiel um 20:15 Uhr fortgesetzt werden.