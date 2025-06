Musiala auch gegen Flamengo vorerst auf der Bank

Ohne Jamal Musiala, aber mit Serge Gnabry startet der FC Bayern in die K.o.-Phase der Klub-WM. Der Jungstar sitzt im Achtelfinale gegen den brasilianischen Traditionsverein (22.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) nach seiner langen Verletzungspause wie schon in den Gruppenspielen zunächst auf der Bank und wird von Gnabry vertreten. Auch Leroy Sané steht in seinem letzten Spiel für den FC Bayern vor seinem Wechsel zu Galatasaray nicht in der Anfangsformation.