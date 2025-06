Nicht der 8. April: Griezmann zum vierten Mal Vater

Vaterfreuden bei Antoine Griezmann: Der französische Stürmer von Atlético Madrid ist inmitten der Klub-WM in den USA zum vierten Mal Papa geworden, dies teilte er auf Instagram mit. Tochter Shai Griezmann Choperena hat das Licht der Welt erblickt - und gleich mit einer Familientradition gebrochen.

Denn Shai ist nicht am selben Tag wie ihre drei Schwestern Mia (9), Amaro (6) und Alba (4) geboren, die drei älteren Geschwister feiern alle am 8. April Geburtstag. Shai hingegen wurde nun am vergangenen Sonntag (15. Juni) geboren, als Papa Griezmann über 90 Minuten für Atlético beim 0:4 gegen Paris Saint-Germain in Pasadena auf dem Platz gestanden hatte.

"Das fehlende Stück in unserem Puzzle", schrieb der 34 Jahre alte frühere Nationalstürmer am Montagabend bei Instagram zu einem Bild der vier Hände seiner Kinder.