"Fußbodenheizung": Bayern mit Trainingsauftakt in Orlando

Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. kamen schon bei der "recovery session" im schwülen Orlando ordentlich ins Schwitzen. "Während der Einheit hatte man sogar das Gefühl, dass eine Fußbodenheizung eingebaut ist", scherzte Müller nach der ersten Trainingseinheit des FC Bayern in den USA vor dem Auftakt der Klub-WM: "Die Leuchtfeuchtigkeit ist natürlich hoch, aber das ist völlig okay. Die anderen müssen auch schwitzen."

Nach der Ankunft in Florida am Dienstag akklimatisierten sich die Profis des Rekordmeisters am Mittwochvormittag (Ortszeit) rund eine halbe Stunde lang auf einem Trainingsplatz auf dem ESPN Sports Complex - unweit von Disneyworld, weswegen auch die Disney-Charaktere Micky Maus und Goofy beim Training vorbeischauten. An die feucht-heißen Temperaturen um die 30 Grad müsse "man sich erst einmal gewöhnen", betonte Kapitän Neuer.

Allzu viel Zeit bleibt dafür jedoch nicht, zumal noch einige Spieler fehlten. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Auckland City am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Cincinnati sollen am Donnerstag die Nationalspieler in Orlando zum Team stoßen. "Es ist ein bisschen komisch, dass noch nicht alle dabei sind", sagte Neuer: "Wenn wir unsere ganzen Kader zusammen haben, können wir richtig ins Turnier starten."

Das Ziel ist allen klar. "Der Spirit ist gesetzt", sagte Müller. Trainer Vincent Kompany habe "keine Fragezeichen im Raum gelassen, sondern nur Ausrufezeichen. Wir wollen das Turnier gewinnen und so gehen wir es auch an."