Trotz Galatasaray-Wechsel: Sané spielt Klub-WM für Bayern

Trotz seines feststehenden Wechsels zu Galatasaray Istanbul wird Fußball-Nationalspieler Leroy Sané für Bayern München bei der Klub-WM in den USA auflaufen. Dies bestätigte Sportvorstand Max Eberl am Donnerstag in Orlando, Sané wird am Freitag zum Team stoßen und ist bis Ende Juni Teil des FCB-Kaders. Er kann also in allen drei Vorrundenspielen und einem möglichen Achtelfinale zum Einsatz kommen.