Vor der Klub-WM: Inter-Stürmer Taremi sitzt im Iran fest

Inter Mailand muss zum Auftakt der Klub-WM auf Stürmer Mehdi Taremi verzichten. Der Iraner sitzt in seinem Heimatland fest, aufgrund der Eskalation des Konflikts mit Israel bekam der 32-Jährige keinen Flug in die USA. Das bestätigte Inter der Nachrichtenagentur AFP. Zuletzt hatte Taremi mit der Nationalmannschaft des Iran in der WM-Qualifikation gegen Nordkorea (3:0) gespielt.