Vor dem Spiel in der UEFA Nations League am Samstag gegen Ungarn (ab 20:45 Uhr im Liveticker) gab es die DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Pascal Groß.

"Wir nehmen die Nations League sehr ernst, da muss man auch einen Anspruch haben. Wir vertreten auch unser Land, was eine Ehre ist", sagte Groß vor dem Spiel gegen Ungarn.

"Ich glaube, dass ich auf dem Feld versuche, meine Mitspieler spielerisch und auch kommunikativ in Szene zu setzen. Die hat sich auch nicht geändert, ich bleibe mir selbst treu, versuche mein Spiel zu spielen. Das hat auch nichts damit zu tun, ob Toni Kroos zurückgetreten ist", sagte Groß über seine Rolle im Team..

"Manche Aussagen von Experten kann ich nicht verstehen. Wenn ein Trainer sagt, er will Weltmeister werden, wird er dafür kritisiert. Da wird er verrückt", kritisierte Nagelsmann.

"Wir brauchen niemanden, der Toni Kroos ersetzt, wir brauchen Spieler, die ihre Stärken einbringen", sagte Nagelsmann und kündigte den Einsatz von Pascal Groß ebenso an wie jenen von Füllkrug statt Gündogan, der nach der EM zurückgetreten ist.

"Wir haben in diesem Lehrgang bewusst nichts Neues gemacht, teilweise haben die Spieler bei ihren Klubs neue Trainer, da ist der Kopf ohnehin voll mit neuen Sachen. Es geht darum, die Dinge, die wir schon gemacht haben, zu festigen", erklärte Nagelsmann die Trainingseinheiten der Nationalmannschaft in der Woche.

"Für jeden Spieler war es cool, in den Homeground zurückzukehren. Wir haben uns gefreut, uns wiederzusehen nach dem Sommer. Wir hatten auf dem Platz eine gute Intensität, sodass wir bereit sind für das morgige Spiel", sagte Pascal Groß.

+++ 6. September, 17:31 Uhr: Nagelsmann - "Erwarte Ungarn offensiver als bei der EM" +++

"Wir können mit Ungarn nicht den identischen Gegner wie in der EM-Gruppenphase erwarten. Ich erwarte sie schon etwas offensiver als bei der EM. Am Ende liegt es aber an uns, wie tief wir den Gegner hinten reindrücken können. Ab der 60. Minute haben wir schon recht viele Chancen herausgespielt bei der EM gegen Ungarn", sagte Nagelsmann.