Seit dem Karriere-Ende nach der EM liegt sein Fokus auf der "Toni Kroos Academy" in Madrid. Dort können Kinder und Jugendliche unter Top-Bedingungen trainieren.

Allerdings war Kroos nicht persönlich in der Allianz Arena: Er steht in seiner Nachwuchsakademie selbst mit Kindern auf dem Fußballplatz.

Letztes Hurra für drei 2014er-Weltmeister und den EM-Kapitän: Vor dem Nations-League-Duell mit den Niederlanden nahm der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag in München wehmütig Abschied von Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan .

Manuel Neuer, Thomas Müller und Ilkay Gündogan wurden im Rahmen der Partie gegen die Niederlande in der Allianz Arena verabschiedet. Toni Kroos hingegen war beim Abschied der 2014er-Weltmeister nicht dabei. Der 34-Jährige hatte andere Pläne.

DFB-Team: So lief der Abschied von Müller, Kroos, Neuer und Gündogan

In der "ZDF"-Übertragung startete Moderator Jochen Breyer nicht nur mit seinen beiden immer anwesenden Weltmeistern Christoph Kramer und Per Mertesacker in die Sendung, sondern auch mit Thomas Müller. Der gab sich jedoch kleinlaut und erklärte, dass es für ihn natürlich emotional sei, aber keinesfalls sei er sentimental.

"Man braucht sich selbst nicht so hoch hängen, weil es da schon noch andere gibt, die es auch ganz gut gemacht haben", erzählte der Profi des FC Bayern München. Ohne diese Spieler hätte er es nie so weit im DFB-Team gebracht. Auch um die Zukunft der Nationalmannschaft sei ihm nicht Bange: "Die Next Generation steht doch schon vor der Tür." Die jungen Spieler müssten nun "schieben, das ist doch der normale Lauf der Dinge".

Dann ging es los und in der Münchner Arena war eine große Choreografie zu sehen, auf der "Legenden" und "Danke für alles, Jungs" stand. Außerdem waren die Köpfe der vier Spieler zu sehen. Im Publikum gab es viele Plakate und Trikots der Verabschiedeten.

Auf den Leinwänden liefen ein paar der besten Szenen, während die Mannschaften mit Neuer, Müller und Gündogan das Feld betraten. Die drei bekamen von Bernd Neuendorf noch ein Präsent überreicht, ehe die Hymnen abgespielt wurden.