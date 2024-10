... die Entscheidung, das Tor zurückzunehmen: "Das war nicht richtig. Wenn das kein bewusstes Spielen ist, dann verabschiede ich mich vom Fußball. Das war ganz klar ein bewusstes, kontrolliertes Spielen. Es wurde ihm ja nicht ans Schienbein geschossen oder so etwas. Also wenn er das nicht sieht, dann kann er aufhören. Natürlich war es bewusst, daraus entsteht eine neue Spielsituation. Aber da geht es wieder um das Thema Fußballverständnis. Wenn du dann noch behauptest, das sei ein unkontrollierter Ball, dann habe ich schon große Fragezeichen, ob Fußballverständnis vorhanden ist oder nicht. Auch im Sinne des Fußballs muss das ein Tor sein, ganz klar."

... das generelle Verhalten des VAR im Fußball: "Die VAR-Schiedsrichter sind immer am Suchen, sie haben immer Angst, dass sie etwas verpassen. So auch in dieser Szene, als der Ball Richtung Gnabry gespielt wird. Man schaut sich das zwei-, dreimal an, weil es Abseits gewesen sein könnte, aber dass der Ball vom Niederländer gespielt wurde, hat der Videoassistent dann vermutlich gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Sie haben sich da auf eine Szene versteift."