Den Jokern sei Dank: Die deutschen Fußballerinnen haben im dritten Anlauf den ersten Heimsieg unter Bundestrainer Christian Wück gefeiert.

Nach einer starken zweiten Hälfte gewann das DFB-Team das Nations-League-Duell mit Österreich 4:1 (1:1), rund vier Monate vor der EM bleibt die Abwehr aber die größte Baustelle.

Denn bei der Premiere des ungewohnt roten EM-Trikots schockte Annabel Schasching (3.) vom SC Freiburg die Deutschen im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg früh.

Laura Freigang (39.) erzielte im strömenden Regen den Ausgleich, die Joker Linda Dallmann (55.), Giovanna Hoffmann (70.) und Vivien Endemann (82.) sorgten für den Prestigeerfolg im Nachbarschaftsduell. Die nächsten Bewährungsproben auf dem Weg zur EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) stehen am 4. und 8. April gegen Schottland an.

Dann soll auch die Nummer eins fest vergeben werden. Gegen Österreich setzte der frühere FCN-Profi Wück an alter Wirkungsstätte wie angekündigt im Tor auf Stina Johannes von Eintracht Frankfurt. Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger, die beim 2:2 in den Niederlanden am Freitag noch den Vorzug erhalten hatte, war wegen eines grippalen Infektes vorzeitig abgereist.