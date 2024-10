Die deutsche Nationalmannschaft schlägt Bosnien-Herzegowina in der Nations League mit 2:1. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen müssen. Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Stars. Der deutschen Nationalmannschaft fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bezwang Bosnien am Freitagabend in Zenica mit 2:1 (2:0). Zwei aberkannte Abseitstore und ein nicht gegebener Elfmeter machten aus einem dominanten Auftritt doch noch einen Zittersieg für die deutsche Nationalmannschaft. DFB-Team: Sorgen um Pavlovic Auch weil das Schiedsrichter-Team einen schlechten Tag erwischte. Beim 2:1 glänzen vor allem Doppeltorschütze Deniz Undav und Zauberfuß Florian Wirtz. ran mit den Noten für die DFB-Stars.

Alexander Nübel Beweist in der Anfangsphase ein gutes Auge beim Freistoß und bleibt bei Gnabrys riskanter Rückgabe (18.) aufmerksam. Hat lange keine Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Beim 1:2 in der 70. Minute zwar noch am Ball, kann den Treffer aber nicht verhindern. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Sehr umtriebig auf der Position des rechten Verteidigers. Erobert auch Bälle im Mittelfeld und genießt viele Freiheiten. Interpretiert seine Rolle sehr offensiv. Seine Hereingaben sind anfangs noch zu ungenau. Versteht sich dann immer besser mit Wirtz. Klärt in der 50. Minute, als Bosnien den besseren Start in die 2. Halbzeit erwischte. ran-Note: 2

© Pixsell

Antonio Rüdiger Klärt hinten im Großen und Ganzen solide. Anfangs glücklos im Spielaufbau. Dann aber mit zwei sehenswerten langen Pässen in der ersten Halbzeit, die zu Chancen führen. Danach weiter solide und verlässlich in der Abwehrarbeit. ran-Note: 3

Jonathan Tah Anfangs nicht so recht im Spiel. Steht hin und wieder nicht optimal und muss sich von Groß helfen lassen. Wird im Verlauf der ersten Halbzeit stabiler, schaltet sich dann auch mit ins Offensivspiel ein. Fälscht einen Demirovic-Schuss in der 25. Minute entscheidend zum Eckball ab. Sein robuster Einsatz gegen Dzeko in der 76. Minute, der nicht geahndet wird, sorgt für einen Platzverweis von Bosniens Co-Trainer Lässst Dzeko aber vor dem 1:2 freistehen. ran-Note: 4

Maximilian Mittelstädt In der ersten halben Stunde wie die komplette deutsche Mannschaft mit Problemen, sich gegen eine kompakte bosnische Defensive durchzusetzen. Vergibt in der 15. Minute im Strafraum per Volley. Ansonsten nicht so sichtbar wie Kimmich auf rechts. Setzt sich vor dem 2:0 durch Undav stark am linken Strafraumrand durch und liefert die perfekte Vorlage. Macht in der 66. Minute Platz für Gosens. ran-Note: 3

Robert Andrich Passsicher und gewohnt robust in den Zweikämpfen. Anfangs gelingt der Spielaufbau gegen kompakte Bosnier noch nicht. Dann aber mit zwei Großtaten in der ersten Halbzeit. Sein langer Ball in der 29. Minute findet Wirtz im Strafraum punktgenau und leitet das 1:0 durch Undav ein. In der 35. Minute bringt er Demirovic beim Konter entscheidend in Bedrängnis, dass der Bosnier nur die Latte trifft. Darf in der 67. Minute in den verdienten Feierabend. ran-Note: 2

© Nordphoto

Pascal Groß Nach mühsamem Beginn kommt er nach 20 Minuten besser ins Spiel. Hilft ein, zweimal Tah in Bedrängnis. Ist zwar passsicher, fällt aber nicht als der große Dirigent im Mittelfeld auf. Sorgt in der 25. Minute aus rund 20 Metern für die erste deutsche Chance, der Ball geht nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Tut sich ab der 1:0-Führung deutlich leichter und beweist dann auch ein gutes Auge. ran-Note: 3

Serge Gnabry Fällt in der Anfangsphase nur durch eine riskante Rückgabe auf Nübel auf. Ansonsten in der ersten Halbzeit eher blass. Nach der Pause mit deutlich mehr Drive auf dem rechten Flügel. Sein Treffer in der 68. Minute zählt wegen Abseitsstellung aber nicht. ran-Note: 3

Deniz Undav Hat eine halbe Stunde nahezu keine Ballkontakte. Schnürt dann aber binnen drei Minuten einen Doppelpack und hätte noch das ein oder andere Tor drauflegen können. Strahlt absolute Spielfreude aus. Sein dritter Treffer wurden wegen Kleindiensts Abseitsstellung aberkannt. Wird in der 67. Minute für Burkardt ausgewechselt. ran-Note: 1

© 2024 Getty Images

Florian Wirtz Bester Mann im DFB-Team. Brauch ein bisschen Anlauf in der ersten Halbzeit, ist dann aber überall zu finden. Wo auch immer er auftaucht, wird es brandgefährlich. Ist an jeder DFB-Chance beteiligt. Legt in der 29. Minute nach Andrichs Traumpass sehenswert zurück auf Undav, der zum 1:0 trifft. Vergibt kurz vor der Pause nach Kimmich-Ecke per Kopf. Auch danach immer wieder mit Torchancen und Aktionen zum Zungeschnalzen. ran-Note: 1

Tim Kleindienst Findet in den ersten 25 Minuten quasi nicht statt. Wird dann besser gefunden. Sein Treffer in der 32. Minute wird wegen Abseits per VAR-Entscheid aberkannt. in der zweiten Hälfte nach Gnabrys Vorarbeit mit einer guten Möglichkeit aus knapp zehn Metern, wird aber geblockt. Seine haarscharfe Abseitsposition verhindert kurz darauf Undavs Dreierpack. ran-Note: 3