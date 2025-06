Nations League

Der Torwart des FC Barcelona wird die beiden Partien als klaren Erfolg für sich verbuchen. Darf er auch. Schließlich waren es seine ersten Länderspiele nach einer langen Verletzungspause. Und was für welche!? Gegen Portugal sehr solide, zeigte ter Stegen gegen Frankreich eine Weltklasse-Leistung ( ran -Note 1). Nur ihm war es zu verdanken, dass die Partie in der zweiten Halbzeit lange offen blieb. Ein Jahr vor WM-Start ist der Stammkeeper zurück, die Diskussion um den Platz zwischen den Pfosten dürfte der Vergangenheit angehören.

Nick Woltemade

Erstmals war der Stuttgarter im Kreis der A-Nationalmannschaft unterwegs – und wusste gleich zu überzeugen. Sowohl gegen Portugal als auch die Franzosen stand der 1,98-Meter-Hüne in der Startelf. Einmal in der Spitze, einmal knapp dahinter – und dort noch stärker. Auch dank dieser Vielseitigkeit dürfte er in Zukunft wichtig für die DFB-Elf werden. Nun geht es für Woltemade direkt zum nächsten Highlight: Die U21-Europameisterschaft in der Slowakei (vom 11. bis 28 Juni live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) spielt er ebenfalls.