Der Platzsturm der PSG-Anhänger nach dem siegreichen Champions-League-Finale gegen Inter Mailand hat den Rasen in der Allianz Arena beschädigt. Die Sorgen angesichts der kommenden Nations-League-Partie sind aber wohl unbegründet.

Der Platzsturm der Anhänger von Paris Saint-Germain in der Münchner Arena wird keine Auswirkungen auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr im Liveticker) gegen Portugal haben. "Die beschädigte Fläche wird neu verlegt. Es besteht somit keine Gefahr für die Durchführung des Spiels am Mittwoch", sagte Arena-Chef Jürgen Muth bei "Sky".

Die Fans des französischen Meisters hatten nach dem Schlusspfiff des Endspiels der Champions League am Samstagabend gegen Inter Mailand (5:0) den Platz gestürmt. Dabei ramponierten sie den Rasen an mehreren Stelle, ganze Stücke waren herausgerissen.