Niederlande: Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee wird zum Sündenbock

Nach schwachen Leistungen bei Manchester United und auch in der niederländischen Nationalmannschaft wird Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee immer mehr zum Sündenbock.

Von Christoph Gailer

Mit seinem Wechsel im Sommer 2024 vom FC Bologna zum englischen Rekordmeister Manchester United wollte das frühere Bayern-Talent Joshua Zirkzee den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Einige Monate später ist der 23 Jahre alte Stürmer aber nach dem Hype der Vorsaison mittlerweile etwas zum Sündenbock verkommen – vor allem auch in seiner niederländischen Heimat. Entsprechend hat sich der Hype nach dem 42,5-Millionen-Euro-Transfer im Sommer mittlerweile in Kritik am 1,93-Meter-Hünen gewandelt.

Zuletzt stand Zirkzee beim 1:1 der Elftal in der Nations League in Ungarn im Fokus – bzw. gerade nicht im Fokus. Am Stürmer lief das Spiel während dessen 76-Minuten-Einsatz ziemlich vorbei, er kam zu keinem einzigen Torschuss.

Entsprechend muss Zirkzee nun massive Kritik über sich ergehen lassen. "Man kann die Schlussfolgerung ziehen: Zirkzee ist kein Killer im Strafraum", schrieb etwa die niederländische Zeitung "Telegraaf" nach dem schwachen Auftritt des früheren Münchners. Dabei glänzte Zirkzee noch im September beim Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina mit einem Tor und einer Vorlage beim 5:2-Erfolg.