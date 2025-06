Anton freut sich auf Duell mit Ronaldo

Nationalspieler Waldemar Anton fiebert dem Duell mit Superstar Cristiano Ronaldo im Halbfinale der Nations League entgegen. "Als Fußballer lebst du für solche Duelle. Wir freuen uns daher extrem auf das Spiel", sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die DFB-Auswahl trifft am Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München auf Ex-Europameister Portugal. Anton dürfte nach dem Ausfall von Abwehrchef Antonio Rüdiger an die Seite von Jonathan Tah rücken. Gemeinsam sollen sie Ronaldo (40) stoppen.

"Er ist schon lange dabei, von ihm gibt es so viele Videos im Netz – wir wissen genau, was wir zu tun haben", sagte der 28-Jährige und warnte gleichzeitig: "Du musst zu jeder Sekunde konzentriert sein, sauber verteidigen."

Ronaldo hat in seinen 219 Länderspielen 136 Tore erzielt. "Über seine sensationelle Karriere ist schon alles gesagt worden. Er wird diesem Spiel noch einen besonderen Faktor geben", sagte Anton.