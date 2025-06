Bisseck-Verletzung: DFB wartet auf Signal von Inter

Julian Nagelsmann muss sich bei der Frage nach der Einsatzfähigkeit von Verteidiger Yann Bisseck in Geduld üben. Der Bundestrainer wartete am Sonntagvormittag noch auf ein Signal von Inter Mailand, ob und wie schwer sich der Nationalspieler im Champions-League-Finale verletzt hatte. Nagelsmann setzte die Vorbereitung auf das Halbfinale in der Nations League am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Portugal mit 24 Spielern fort.