De la Fuente über Yamal: "Von Gottes Zauberstab berührt"

Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente kommt bei der Bewertung seines erst 17 Jahre alten Starspielers Lamine Yamal nicht ohne Superlative aus. "Er ist von Gottes Zauberstab berührt. Und er ist vielleicht dazu berufen, eine Legende zu werden", sagte der Europameister-Coach im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Yamal, der sowohl in der Selección als auch beim FC Barcelona eine Schlüsselrolle einnimmt, sei "ein sehr zentrierter, für einen 17-Jährigen sehr erwachsener Junge. Er überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Nicht nur technisch, auch in Bezug auf seine Haltung, seine Spielinterpretation, Problemlösungen." Dies alles seien "Symptome von Reife", erklärte de la Fuente vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich in Stuttgart (21.00 Uhr/ARD und DAZN).

Der 63-Jährige führte aus, Flügelstürmer Yamal habe "immer Lösungen parat, wählt immer die richtige aus, irrt nur selten. Das ist ein natürliches Talent, das nur sehr wenige Fußballer haben."