DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr Halbfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Frankreich in Düsseldorf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Bei der Partie am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) werden die DFB-Frauen erstmals in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt antreten. Das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr) in Caen statt.

Das Team von Bundestrainer Christian Wück kommt für die Nations League erstmals seit dem Halbfinal-Aus bei der EM gegen Spanien (0:1 n.V.) zusammen. Im zweiten Halbfinale treffen Weltmeister Spanien und Schweden aufeinander. Das Endspiel wird ebenso wie das Spiel um Platz drei in Hin- und Rückspiel am 28. November und 2. Dezember ausgetragen.