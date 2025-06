Kehrtwende: Woltemade bleibt doch noch beim A-Team

Kehrtwende im Fall Nick Woltemade: Der Shootingstar des DFB-Pokalsiegers VfB Stuttgart bleibt doch noch bei der A-Nationalmannschaft und wird erst nach dem Spiel um Platz drei in der Nations League am Sonntag zur U21-Auswahl stoßen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagnachmittag bekannt.

Nach der Niederlage im Halbfinale gegen Portugal (1:2) in München hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann noch erklärt, dass Woltemade nach seinem Debüt zur U21 reisen werde. "Das habe ich mit Trainer Antonio Di Salvo so besprochen, wenn wir nicht ins Finale kommen", sagte Nagelsmann. Nach weiteren Gesprächen am Donnerstag entschied er, dass Woltemade nun doch in Herzogenaurach bleibt.

Das DFB-Team trifft am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) im Spiel um Platz drei in Stuttgart auf Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich. Für die U21 beginnt am Donnerstag (12. Juni) mit dem Spiel gegen Slowenien die EM in der Slowakei. Das deutsche Team reist am Sonntag ins EM-Quartier nach Modra.