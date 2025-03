Mbappé-Rückkehr geht schief: Frankreich verliert in Kroatien

Superstar Kylian Mbappé hat bei seiner Rückkehr in die französisiche Fußball-Nationalmannschaft einen bitteren Dämpfer kassiert. Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Kroatien verlor der zweimalige Weltmeister am Donnerstag in Split mit 0:2 (0:2). Die Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) im Stade de France in Saint-Denis ist nun alles andere als günstig.

Kroatiens Ante Budimir (26.) und Ivan Perisic (45.+1) sorgten mit ihren Treffern für die Niederlage der Équipe Tricolore, Andrej Kramaric (8.) von der TSG Hoffenheim verschoss dazu einen Handelfmeter. Der Vizeweltmeister von 2018 hat derweile gute Chancen auf das Final Four um den Nations-League-Titel (4. bis 8. Juni).

Mbappé war erstmals seit sechs Monaten wieder für die Nationalmannschaft berufen worden. Grund für sein Fehlen waren Unruhen sowohl auf als auch neben dem Rasen. In Kroatien hatte Mbappé einige gute Gelegenheiten, in der ersten Hälfte scheiterte der Angreifer von Real Madrid (16./23.) jedoch doppelt am kroatischen Torwart Dominik Livakovic. Kurz vor Schluss parierte der Schlussmann erneut stark gegen Mbappé (81.).