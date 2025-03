Nach mehr als einem Jahr: Alaba vor Comeback für ÖFB-Elf

Kapitän David Alaba steht nach mehr als einem Jahr vor seinem Comeback für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Der Defensivspieler von Real Madrid wurde von Teamchef Ralf Rangnick ebenso wie Bundesliga-Profi Xaver Schlager in den Kader für die Play-off-Partien in der Nations League gegen Serbien am 20. und 23. März berufen. Beide Spieler hatten zuletzt aufgrund von Kreuzbandrissen lange gefehlt.

"Wir sind sehr froh, dass David wieder dabei ist. Es ist aber immer noch so, dass wir darauf schauen müssen, ihn gesund zu behalten. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass er beide Spiele über die gesamte Zeit spielen kann. Trotzdem ist es wichtig, dass er dabei ist. Auch die Mitspieler werden sich sicher freuen", sagte Rangnick.

Alaba, der zwischen 2010 bis 2021 in mehr als 400 Pflichtspielen für Bayern München auf dem Feld stand, bestritt sein bislang letztes Länderspiel gegen Deutschland im November 2023. Damals hatte das ÖFB-Team der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Wien eine schmerzhafte 0:2-Niederlage auf dem Weg zur Heim-EM zugefügt. Nach der Verletzung im folgenden Monat verhinderten vielerlei Komplikationen den Heilungsprozess des 32-Jährigen, im Januar gab er sein Comeback für die Königlichen.

Bei Schlager, der wie Alaba die Europameisterschaft in Deutschland verpasste, rechnet Rangnick nicht zwingend mit einem Einsatz. "Xaver wird zwar dabei sein, aber es ist nicht so, dass man mit ihm als einem hundertprozentigen Kaderspieler rechnen kann. Es ist möglich, dass er zum Einsatz kommt, ob wir das aber wirklich machen, ist noch offen", sagte der Coach. Bei seinem Klub RB Leipzig stand der 27-Jährige nach der schweren Blessur zwar zwischenzeitlich wieder auf dem Feld, musste aufgrund von Knieproblemen anschließend aber wieder pausieren.

Österreich kämpft in den Partien gegen die Serben um den Aufstieg in die A-Liga der Nations League. Das Hinspiel findet am Donnerstag kommender Woche in Wien statt, drei Tage später folgt in Belgrad das Rückspiel.