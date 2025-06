Nächster Ausfall: Frankreich auch ohne Lenglet gegen DFB-Team

Frankreich muss im Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Deutschland einen weiteren Ausfall verkraften. Neben den Angreifern Ousmane Dembélé und Bradley Barcola fehlt auch Verteidiger Clément Lenglet dem Team von Didier Deschamps aufgrund einer Verletzung an der Hüfte. Das gab der Verband einen Tag vor der Begegnung am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart bekannt.