Nations League: ARD überträgt Spanien gegen Frankreich

Das Halbfinale der Nations League zwischen Fußball-Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich am 5. Juni (20.45 Uhr) wird live in der ARD übertragen. Dies gab der Sender am Mittwoch bekannt. Aus Stuttgart werden Moderatorin Esther Sedlaczek und TV-Experte Bastian Schweinsteiger durch die Übertragung führen.

Der Sieger des Spiels wäre der Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Finale, sofern diese sich tags zuvor (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen Portugal durchsetzt. Das Final Four der Nationenliga findet vom 4. bis zum 8. Juni erstmals in Deutschland statt. Das Finale in München wird bei RTL und DAZN übertragen, das gilt bei Teilnahme der DFB-Auswahl auch für das Spiel um Platz drei in Stuttgart. DAZN zeigt auch beide Halbfinal-Begegnungen.