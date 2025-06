Nations League: Deutsche Fans sorgen bei Marc Cucurella für nächsten Eklat

Der spanische Fußball-Europameister Marc Cucurella ist im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich in Stuttgart wie erwartet frostig empfangen worden. Bei der Rückkehr an den "Tatort" der EM 2024 wurde der 26 Jahre alte Verteidiger bei jeder Ballberührung gnadenlos ausgepfiffen. Schon bei der Mannschaftsvorstellung und beim Warmmachen hatte es Missfallensbekundungen vieler Fans in der MHP-Arena gegen den Spanier gegeben.