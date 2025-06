Nations League: DFB-Team beim Abschlusstraining komplett

Julian Nagelsmann muss vor dem Spiel um Platz 3 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) gegen Frankreich keine weiteren Ausfälle verkraften. Der Bundestrainer hatte beim Abschlusstraining für das Duell mit dem Vize-Weltmeister am Samstag noch im Teamquartier in Herzogenaurach alle 24 verbliebenen Spieler an Bord.

Wie schon im Halbfinale gegen Portugal (1:2) muss Nagelsmann aber auch gegen Kylian Mbappé und Co. auf insgesamt zehn Stars verzichten. Darunter sind Säulen wie Abwehrchef Antonio Rüdiger, Zauberfuß Jamal Musiala oder der etatmäßige Neuner Kai Havertz, die nach Verletzungen gerade auf dem Weg zur vollen Fitness sind.

Nach dem Training im "Home Ground" geht es für die DFB-Auswahl mit dem Bus zum Spielort Stuttgart. Dort findet am Abend (18.30 Uhr) die Pressekonferenz mit Bundestrainer Nagelsmann statt. Das Finale der Nations League zwischen Europameister Spanien und Portugal steigt am Sonntag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in München.