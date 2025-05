Nations League: Mbappé führt Frankreich an

Angeführt von Stürmerstar Kylian Mbappé kämpft Frankreich bei der Nations League um den Finaleinzug. Der Angreifer von Real Madrid steht an der Spitze des 25-köpfigen Aufgebots, das Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch bekannt gab.

Ebenfalls dabei ist Bundesliga-Shootingstar Michael Olise vom deutschen Meister Bayern München. Dessen Klubkollegen Dayot Upamecano, der nach seiner Knieverletzung auf dem Weg zurück ist, und Kingsley Coman wurden nicht berücksichtigt. Gesetzte Stars wie William Saliba, Jules Koundé oder Eduardo Camavinga fehlen verletzt.

Neu dabei ist Stürmer Rayan Cherki von Olympique Lyon. Der frühere Münchner Lucas Hernández ist nach längerer Verletzungspause zurück.

Der Vize-Weltmeister bestreitet am 5. Juni sein Halbfinale in Stuttgart gegen Europameister Spanien, der seinen Kader am Montag bekannt geben wird. Im zweiten Halbfinale am 4. Juni in München stehen sich die deutsche Nationalmannschaft und Portugal gegenüber. Das Finale findet am 8. Juni in München statt.