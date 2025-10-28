Neu-Französin Brand kämpft noch mit der Sprache

Jule Brand hat im Sommer den großen Schritt ins Ausland gewagt - voll und ganz angekommen ist die Fußball-Nationalspielerin aber noch nicht in Lyon. Ihr Französisch sei nämlich "noch nicht so gut, ich arbeite dran, ich habe Unterricht, aber er schlägt noch nicht ganz an", verriet die 23-Jährige vor dem Halbfinal-Rückspiel der Nations League am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) in ihrer Wahlheimat Frankreich.

Der Schritt aus der "Komfortzone" beim VfL Wolfsburg hin zu OL Lyonnes sei auch sportlich eine spürbare Herausforderung, schon im Training. "Wir machen viele Spielformen, auch auf kleinem Feld, wo ich auch mit dem Kopf immer voll da sein muss, wo ich nicht viel Zeit habe zu überlegen", berichtete Brand über ihr Leben beim Champions-League-Rekordsieger.

Doch aktuell liegt der Fokus voll auf dem DFB-Team. Nach dem 1:0 im Hinspiel geht die deutsche Auswahl mit Rückenwind in das zweite Duell um den Einzug ins Endspiel - in dem es höchstwahrscheinlich zur Neuauflage des EM-Halbfinales gegen Spanien (0:1 n.V.) kommen würde. "Wir alle haben das Ziel, den Titel zu holen, auch wenn es keine EM ist, keine WM", sagte Brand zur Bedeutung des Wettbewerbs.

In dem werden auch das Finale sowie das Spiel um Platz drei mit Hin- und Rückspielen ausgetragen (28. November/2. Dezember). Im anderen Halbfinale gehen die Weltmeisterinnen aus Spanien am Dienstagabend mit einem 4:0-Polster in das Rückspiel in Schweden.