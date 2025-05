Portugal mit Ronaldo und Palhinha gegen DFB-Elf

Angeführt von Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo (40) kämpft Portugal gegen Deutschland um den Finaleinzug in der Nations League. Fußball-Nationaltrainer Roberto Martinez nominierte am Dienstag einen 27 Mann starken Kader, in dem aus der Bundesliga auch Bayern Münchens João Palhinha dabei ist.

"Wenn wir auf die Halbfinals schauen: Unsere Gegner sind die besten Teams Europas, mehr geht nicht. Gegner vom Niveau Deutschlands, Spaniens und Frankreichs sind einzigartig. Aber es geht darum, zu gewinnen", sagte Martinez.

Neu dabei ist Supertalent Rodrigo Mora vom FC Porto. Der 18 Jahre alte Offensivakteur spielt eine starke Saison und kam dabei auf zehn Tore und vier Vorlagen. Derweil kann der Ex-Münchner João Cancelo (Al-Hilal) nicht dabei sein, er fehlt aufgrund einer Muskelverletzung.

Die Selecao tritt am 4. Juni in München gegen die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann an. Das Finale findet vier Tage später ebenfalls in der bayrischen Landeshauptstadt statt.