Portugal will den nächsten Titel: "Schon einmal gewonnen"

Nach dem Fußball-Krimi mit Überlänge gegen Dänemark hat Europameister Portugal den nächsten Titel im Blick. "Was für eine Nacht, Portugal!", schrieb Superstar Cristiano Ronaldo nach dem 5:2 (3:2, 1:0) nach Verlängerung im Viertelfinale der Nations League gegen Dänemark euphorisiert bei Instagram, Stürmer Diogo Jota meinte: "Es ist ein Final Four, wir waren schon einmal dabei und haben gewonnen. Wir wollen, dass es wieder so ausgeht."

Der Europameister von 2016 steht zum zweiten Mal im Halbfinale der Nationenliga, am 4. Juni ist in München die deutsche Nationalmannschaft der Gegner. 2019 bei der ersten Endrunde hatte das Team um Ronaldo daheim in Porto triumphiert - zunächst mit 3:1 gegen die Schweiz, dann im Endspiel mit 1:0 gegen die Niederlande.

"Es wird kompliziert", sagte Diogo Jota, Angreifer des FC Liverpool, weiter, "aber heute ist es Zeit zu feiern. Und wenn wir zurückkommen, werden wir für diese Herausforderung bereit sein." Doppeltorschütze Trincão ergänzte: "Wir wissen, dass es schwierig ist, aber wir haben den Ehrgeiz, Großes zu leisten. Wir sind Portugal und müssen bis zum Ende daran glauben."