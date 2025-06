Slowene Vincic pfeift Halbfinale gegen Portugal

Der erfahrene Slowene Slavko Vincic leitet das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt. Der 45-Jährige, ausgebildeter Telekommunikationsingenieur und Inhaber einer Metallfirma, ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter und kam unter anderem bei den Europameisterschaften 2021 und 2024 sowie der Weltmeisterschaft 2022 zum Einsatz.

In der laufenden Saison in der Nationenliga pfiff er die DFB-Auswahl beim Sieg in der Gruppenphase gegen die Niederlande (1:0). In der Champions League leitete er unter anderem das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München (0:2).

Ein Nationalspieler hat den Unparteiischen aber in besonders schlechter Erinnerung: Vincic war jener Schiedsrichter, der Leroy Sané im November 2023 im Länderspiel in Wien gegen Österreich (0:2) nach einer Tätlichkeit gegen Phillipp Mwene die Rote Karte zeigte.