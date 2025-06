Um Platz drei: Nagelsmann verlangt "Topspiel"

Das erhoffte "Titelchen" ist weg, das viel zitierte "Selbstverständnis" hat Risse bekommen - doch Julian Nagelsmann blickt unverdrossen nach vorne. "Mir geht es weniger um den Platz drei", sagte der Bundestrainer über das Duell um die "Goldene Ananas" in der Nations League am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart gegen Spanien oder Frankreich und betonte: "Ich will lieber ein Topspiel sehen und wir werden Vierter, als ein schlechtes Spiel und wir werden Dritter."