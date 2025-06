Völler erwartet Steigerung: "Sind alle total selbstkritisch"

Rudi Völler erwartet nach dem Rückschlag im Halbfinale der Nations League gegen Portugal (1:2) von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine deutliche Steigerung. "Das war viel zu wenig", sagte der DFB-Sportdirektor in der ARD über die erste Niederlage seit der Heim-EM und betonte mit Blick auf das Spiel um Platz 3 am Sonntag (15.00 Uhr /RTL und DAZN) in Stuttgart: "Die Spieler haben verstanden, dass wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen müssen!"