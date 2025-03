Von Kindern kommentiert: Spiel der DFB-Frauen live bei KiKa

Große Bühne für den Nachwuchs: Das Spiel der deutschen Fußballerinnen in der Nations League gegen Schottland wird live im TV von Kindern kommentiert und moderiert. Am 8. April (17.45 Uhr) zeigt der Kinderkanal KiKa erstmals ein Spiel der DFB-Frauen, dabei werden Lea (13), Dimitris (13) und Niklas (12) im Rahmen der Übertragung aus Wolfsburg zu hören sein.

Die drei hatten an der Aktion des Senders "Kommentiere wie ein Profi" teilgenommen und sich dabei laut KiKa-Mitteilung gegen "Hunderte von Bewerbungen" durchgesetzt. In der Halbzeitpause soll zudem Kultfigur "Bernd das Brot" einen Auftritt im Stadion erhalten.

"Mit unseren Fans im Rücken wollen wir nicht nur die anstehenden Spiele in der Nations League erfolgreich bestreiten, sondern vor allem mit Blick auf die Europameisterschaft in der Schweiz weiter die Vorfreude in Deutschland steigern", sagte Bundestrainer Christian Wück: "Dabei liegen uns auch die jungen Zielgruppen am Herzen - Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien."

Den Kommentar für das Spiel übernimmt Niklas gemeinsam mit der ARD-Reporterin Stephanie Baczyk, Lea und Dimitris sind als Reporterin und Reporter im Einsatz. Die Kooperation von KiKa mit der ARD-Sportschau, die das Spiel parallel dazu auch im Ersten zeigt, verfolge "das Ziel, Kinder stärker an sportlichen Großereignissen teilhaben zu lassen".