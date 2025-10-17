Weltmeisterin Hermoso nach einem Jahr wieder in Spaniens Kader

Jenni Hermoso kehrt nach rund einem Jahr Abstinenz wieder in den Kader der spanischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Die 35 Jahre alte Rekordtorschützin ihres Landes wurde am Freitag von Nationaltrainerin Sonia Bermúdez für die Nations-League-Halbfinalspiele gegen Schweden am 24. und 28. Oktober nominiert. Bermúdez' Vorgängerin Montserrat Tomé, von der sich der spanische Verband nach dem verlorenen EM-Finale im August getrennt hatte, hatte Hermoso stets außen vor gelassen.

Neben Hermoso, die bei Tigres in Mexiko unter Vertrag steht, kehrt nach rund drei Jahren auch Verteidigerin Mapi León vom FC Barcelona in Spaniens Kader zurück. Sie war eine von 15 Spielerinnen, die 2022 gegen den damaligen Trainer Jorge Vilda und dessen Methoden protestiert hatten.

León verzichtete anschließend auch auf die Teilnahme an der WM 2023, bei der Spanien den Titel gewann und Hermoso im Rahmen der Siegerehrung vom damaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales mit beiden Händen am Kopf gepackt und auf den Mund geküsst wurde. Dies wurde später als "sexueller Übergriff" gewertet und Rubiales unter anderem zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt.