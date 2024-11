Frankreichs Europaminister heißt Israel-Fans willkommen

Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad hat israelische Fans trotz der jüngsten Warnungen zum Auswärtsspiel ihrer Mannschaft in der Nations League eingeladen. "Israelische Fußballspieler und Fans sind in Paris willkommen", wie es auch bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer für israelische Sportler und Fans der Fall gewesen sei, sagte Haddad in einem Interview mit dem französischen Sender CNews.

Zuvor hatte Israels Nationaler Sicherheitsrat Fans empfohlen, die Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) gegen die Franzosen im Stade de France im Pariser Vorort Saint-Denis zu meiden. Dies geschah insbesondere in Folge der Ausschreitungen rund um das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv (5:0) am vergangenen Donnerstag.

Haddad begrüßte derweil, dass sich Frankreich "nicht der Einschüchterung" und "der Erpressung" gebeugt habe, indem es das Spiel im Stade de France beibehielt, und betonte, wie wichtig die Anwesenheit von Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Michel Barnier als Geste der "Freundschaft" sei.