Nations League: Spanien Gruppensieger - Schweiz Absteiger

Fußball-Europameister Spanien hat seine Erfolgsserie in der Nations League ausgebaut und sich vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Das Team von Trainer Luis de la Fuente setzte sich am vorletzten Spieltag der Gruppe A4 mit 2:1 (1:0) in Dänemark durch und baute den Vorsprung vor dem Gegner auf sechs Punkte aus. Die Schweiz steht dagegen schon als Absteiger fest. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Serbien sind Platz drei und damit die Relegation nicht mehr zu erreichen.