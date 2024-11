"Bisschen Glück gehabt": Kimmich nicht schlimmer verletzt

Kapitän Joshua Kimmich hat sich beim Torfeuerwerk gegen Bosnien und Herzegowina in der Nations League nicht schlimmer verletzt. "Josh ist ein bisschen angeschlagen mit der Kapsel, aber es ist hoffentlich nichts Dramatisches. Laut dem Doc hat er ein bisschen Glück gehabt, Gott sei Dank", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 7:0 in Freiburg bei RTL.

Kurz darauf gab auch Kimmich selbst Entwarnung. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Hätte es nicht 6:0 gestanden, wäre ich nicht raus", sagte er und kündigte für den Jahresabschluss am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest an: "In Ungarn will ich wieder spielen."

Kimmich (29) war gegen den überforderten Außenseiter in der 73. Spielminute ausgewechselt worden. Nach einem Zweikampf hatte sich der Bayern-Profi mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken Knöchel gefasst. Für den Münchner kam Robin Koch in die Partie.