Weiter punktlos: Schweiz verliert auch in Serbien

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz hat in der Nations League den nächsten Rückschlag kassiert und auch ihr drittes Spiel verloren. Das Team von Trainer Murat Yakin unterlag am Samstagabend in Leskovac 0:2 (0:1) gegen die bis dahin sieglosen Serben und bleibt Schlusslicht in der Gruppe A4. Am Dienstag stehen die Schweizer daheim gegen Dänemark (20.45 Uhr/DAZN) durchaus unter Druck.