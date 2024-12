0:0 gegen Bukarest: Hoffenheim enttäuscht in Europa

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt in der Europa League auf der Stelle – und muss um das Weiterkommen bangen. Im Heimspiel gegen den FCSB Bukarest reichte es am Donnerstagabend nur zu einem 0:0-Unentschieden. Somit steht die TSG nach sechs von acht absolvierten Partien bei sechs Punkten – und droht den Einzug in die Play-off-Phase zu verpassen.