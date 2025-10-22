1,16 Tore: Müller führt im Schnitt vor Messi

Thomas Müller vor Lionel Messi: Zumindest in einer Statistik der Major League Soccer (MLS) liegt der frühere deutsche Nationalspieler vor dem argentinischen Fußball-Weltstar. Mit 1,16 Toren pro 90 Minuten führt Müller nach dem Ende der Hauptrunde vor Messi (1,08). Allerdings hat Müller nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps auch erst sieben MLS-Spiele (sieben Tore) absolviert. Messi kam in 28 Partien auf 29 Treffer.

Der 38-Jährige dominiert die MLS auch bei den Scorerpunkten. Insgesamt 48 Tore und Vorlagen hat der Weltmeister von 2022 für Inter Miami verbucht. Müller ist dennoch stolz auf seine Statistik: Der 36-Jährige postete die Übersicht der MLS bei X - und warb danach für den Play-off-Auftakt seiner "Caps" am Montag gegen den FC Dallas. Messi trifft mit Miami am Samstag auf den Nashville SC. Zwei Siege sind zum Weiterkommen nötig.