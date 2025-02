25 Titel mit Real: Marcelo beendet Karriere

Der langjährige brasilianische Fußball-Nationalspieler Marcelo hat sein Karriereende verkündet. Auf Instagram postete der 36-Jährige ein Video mit Bildern seiner erfolgreichen Karriere und dem Untertitel "Für immer dankbar". Sein Vertrag bei seinem Jugendklub FC Fluminense war im November aufgelöst worden.

Marcelo hatte den Großteil seiner Karriere für Real Madrid gespielt und in 15 Jahren mit den Königlichen insgesamt 25 Titel gewonnen, allein fünfmal triumphierte er mit den Madrilenen in der Champions League. Für die brasilianische Nationalmannschaft nahm Marcelo an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teil und bestritt insgesamt 58 Länderspiele (6 Tore). Mit Fluminense gewann der Linksverteidiger 2023 zudem die Copa Libertadores.

"Was für eine unglaubliche Reise. Real Madrid ist ein einzigartiger Klub", sagte Marcelo in seinem Abschiedsvideo: "Meine Reise als Spieler endet hier. Aber ich habe dem Fußball weiterhin so viel zu geben. Danke für alles." Real-Präsident Florentino Perez würdigte Marcelo in einem Klub-Statement als "einen der größten Linksverteidiger in der Geschichte des Fußballs" und "eine unserer größten Legenden". Real Madrid werde "immer sein Zuhause sein".