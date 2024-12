715 Millionen Pfund: Manchester City verzeichnet Rekordumsatz

Englands kriselnder Fußball-Serienmeister Manchester City hat für die vergangene Saison 2023/24 einen ligaweiten Rekordumsatz verzeichnet. Wie der aktuelle Tabellenvierte der Premier League am Freitag mitteilte, wurden in diesem Zeitraum Einnahmen von 715 Millionen Pfund (umgerechnet rund 862 Millionen Euro) generiert. Der Gewinn sank jedoch gleichzeitig im Vergleich zur Vorsaison, in dem City das Triple gewann, von 80,4 Millionen auf 73,8 Millionen Pfund.