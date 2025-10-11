Fußball
7,35 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Luxemburg
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat trotz des bis dato souveränsten Sieges die bisher schwächste TV-Quote in der laufenden WM-Qualifikation eingefahren. Durchschnittlich 7,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 31,9 Prozent) verfolgten am Freitagabend die Partie in Sinsheim gegen Luxemburg (4:0) in der ARD, das Interesse an der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm im Vergleich zum vorherigen Spiel wieder ab.
Den Sieg gegen Nordirland verfolgten Angang September noch durchschnittlich 8,50 Millionen Menschen (Marktanteil: 36,6 Prozent), das blamable 0:2 in der Slowakei zum Auftakt sahen 7,47 Millionen (Marktanteil: 35,1 Prozent).