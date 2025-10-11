7,35 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Luxemburg

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat trotz des bis dato souveränsten Sieges die bisher schwächste TV-Quote in der laufenden WM-Qualifikation eingefahren. Durchschnittlich 7,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 31,9 Prozent) verfolgten am Freitagabend die Partie in Sinsheim gegen Luxemburg (4:0) in der ARD, das Interesse an der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm im Vergleich zum vorherigen Spiel wieder ab.