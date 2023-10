Ajax-Spiel abgebrochen! Torhüter muss nach Kollision wiederbelebt werden

Anzeige

Drama beim Ligaspiel von Ajax Amsterdam: Nach einem Zusammenprall muss der Gegner-Torwart auf dem Platz wiederbelebt werden.

Die Partie zwischen dem niederländischen Fußball-Erstligisten RKC Waalwijk und Rekordmeister Ajax Amsterdam am Samstagabend ist nach einem schweren Zusammenprall zweier Spieler abgebrochen worden.

Beim Stand von 2:3 für die Gäste wurde RKC-Torhüter Etienne Vaessen vom Ex-Leipziger Brian Brobbey unabsichtlich am Kopf getroffen, der Schlussmann blieb regungslos liegen. Medizinische Betreuer konnten Vaessen aber reanimieren.

Als der 28-Jährige mit einer Trage vom Feld getragen wurde, war er wieder ansprechbar und bei Bewusstsein. Er wurde für genauere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Spieler beider Mannschaften weinten und beteten für Vaessen. Das Spiel wurde daraufhin vom Schiedsrichter abgebrochen.

Es ist bereits die zweite Partie innerhalb einer Woche in der Eredivisie von Ajax, das abgebrochen werden musste. Am vergangenen Sonntag war der Klassiker zwischen Amsterdam und Feyenoord Rotterdam beim Stand von 0:3 ebenfalls abgebrochen worden, nachdem Ajax-Fans mehrmals Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geworfen hatten. Am Mittwoch wurde das Duell beendet. Ajax verlor 0:4 gegen den Erzrivalen.